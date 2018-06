Une première?

La manière dont les médias, y compris Le Devoir, se sont extasiés devant l’obtention de la Coupe du monde FIFA 2026 m’a choqué. Nombreux sont les commentateurs qui ont affirmé que c’était la première fois que le continent accueillait cet événement. Or, c’est tout simplement faux : en 1999 et en 2003, les États-Unis l’ont organisé ; et en 2015, ce fut le tour du Canada. Ah, mais pardonnez-moi, messieurs du monde footbalistique, c’était la Coupe du monde féminine ! Donc, ça ne compte pas vraiment. Pourtant, il s’agit du même sport et de la même fédération. En 2026, nous partagerons la programmation de matchs avec le Mexique et les États-Unis, les Américains accaparant tous les matchs à partir des quarts de finale, en plus de matchs de poules. Je ne suis même pas certain que les retombées économiques dépasseront celles de la Coupe du monde féminine de 2015 à l’échelle du Canada… Encore une fois, le contraste frappant entre le traitement médiatique des deux événements montre qu’il ne suffit pas de cliquer sur un mot-clic pour changer les mentalités concernant l’égalité hommes-femmes. Seulement au Québec, plus de 40 % des 200 000 joueurs de soccer sont des filles… Pour un taux dérisoire d’entraîneures. Où est le problème ? Le « soccer » reste encore au pays un sport sexiste, à l’image de la société.