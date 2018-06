Trump, un «idiot»

À propos des dernières dérives politiques de Donald Trump, on est en droit de se demander si Rex Tillerson, son ex-secrétaire d’État, n’avait pas raison de le traiter d’« idiot ». Oui, dirait le philosophe Peter Sloterdijk (Le Point, no 2387), puisque « est “idiot”, du grec “idiôtês”, le “particulier”, l'“inculte”, celui qui s’imagine capable de vivre sans les autres et qui ne pense qu’à son “intérêt propre”, loin de l’intérêt général qui fonde les “associations”. Mais, aujourd’hui, l’“idiot” est aussi obsédé par l’image de soi qu’il donne aux autres. Comme si le selfie, nouveau genre autophotographique, avait contaminé la politique. On assiste à une revendication du fameux “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, perverti, adolescent, capricieuse ; comme s’il fallait afficher de façon permanente son désir narcissique de montrer qu’on ne doit rien à personne ».