M. Christophe Huss,

Lorsque j’ai lu votre critique « Beethoven comme hygiène musicale », j’étais atterrée. Il n’est plus nécessaire de discréditer Kent Nagano. Nous avons compris cela depuis longtemps.

Votre travail est de nous aider à comprendre la complexité d’une oeuvre, à l’apprécier.

Puis-je vous rappeler que nous ne sommes plus au temps de Beethoven et des opéras de Mozart, que vous citiez avec condescendance, mais que nous sommes tous capables d’apprécier et d’aimer la musique, ne vous en déplaise ? Et cela, sans l’aide d’un critique. Si le travail effectué par un chef vous déplaît, nul n’est besoin de faire des comparaisons qui transcendent le favoritisme malséant.

Je me permets de parler au nom de nombreux mélomanes qui, tout en admirant et en aimant Kent Nagano, admirent et aiment Yannik Nézet-Séguin également. Lorsque vous dites ne pas partager les mêmes valeurs dans vos comparaisons, soyez assuré que nous non plus, face aux vôtres, très mesquines.

Néanmoins, j’apprécie vos connaissances musicales indéniables, mais non vos propos désobligeants.