Étalement de la bêtise

Selon la CAQ, les problèmes de mobilité ne sont pas qu’à Montréal, mais aussi dans les couronnes de Montréal. Voilà concrètement l’effet néfaste causé par l’étalement urbain. Résultat : un trafic dense disséminé sur un immense territoire saturé de véhicules de toutes sortes, même électriques… Pas besoin d’être un urbaniste patenté pour comprendre que rien ne va plus. Mais changer nos habitudes, surtout les mauvaises, demeure un défi de taille malgré l’évidence. Mais là ou ça dépasse l’entendement, c’est quand les troupes de François Legault implorent l’importance de prioriser des mesures qui auront la plus grande portée possible. Parmi ces mesures, le refus du projet de ligne rose du métro de Montréal. Avec une telle attitude, les problèmes de congestion ne feront qu’augmenter, ainsi que l’inconfort urbain. Voilà une vue d’ensemble prônée par la CAQ. On s’en fout de Montréal. Ce sont les couronnes que ces roitelets convoitent. Bel exemple de ce qu’on nomme en anglais la wedge politic, traduit par « diviser pour mieux régner ». Citadins et banlieusard dos à dos. Triste constat à la veille de l’échauffourée vers le pouvoir.