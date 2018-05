De vrais éditoriaux

Il y a déjà quelque temps que je voulais féliciter monsieur Robert Dutrisac pour ses prises de position éditoriales claires, fondées et fermes sur plusieurs sujets. Son éditorial de samedi dernier intitulé « Un échec avéré » m’en donne l’occasion. Et lundi matin, une belle surprise nous attendait avec l’éditorial de madame Manon Cornellier intitulé « Répondez, Monsieur le Ministre ».

Comme lecteur, grande est la satisfaction de voir « son journal » prendre la parole de cette façon, c’est-à-dire en osant nommer et dénoncer d’une façon claire et ferme les demi-vérités et les mensonges en s’adressant à l’intelligence des lecteurs avec une mise en contexte et un rappel de faits qui donnent une compréhension juste et large d’un problème. Cela redonne ses lettres de noblesse à l’information, tellement maltraitée de nos jours, et permet au lecteur de se sentir respecté dans son intelligence et sa compréhension des faits.

C’est une belle façon de commencer la journée.

Merci !