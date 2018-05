Les caquistes, des libéraux pressés

Si on exclut les positions identitaires de la CAQ en matière d’immigration et un certain nationalisme économique concernant la protection des sièges sociaux, tout comme l’intention de rapatrier des pouvoirs fédéraux en conformité avec le rapport Allaire, le parti de François Legault et le PLQ sont des frères siamois qui partagent une vision commune du développement économique et social du Québec.

Ces deux partis, qui s’abreuvent à la source du néolibéralisme, prônent des baisses d’impôts qui se traduisent par des reculs de l’État en matière sociale dans les domaines de l’éducation et de la santé. L’austérité et la privatisation des services publics sont la conséquence de ces choix fiscaux. Le développement des garderies privées au détriment des CPE et le recours aux supercliniques gérées par les médecins illustrent bien ce phénomène.

En ce sens, l’austérité libérale des dernières années a créé des conditions déplorables dans les écoles et les hôpitaux pour les travailleurs et travailleuses du secteur public. Ce ne sont pas les récents cadeaux électoraux qui viendront corriger le tir.

Prétendre régler le chaos libéral en récupérant un milliard de dollars octroyés aux médecins relève de la pensée magique, et l’illusionniste Legault est le seul à y croire. Espérons que son cadre financier s’appuie sur des données comptables plus sérieuses.

Les Québécois veulent du changement. L’électorat québécois aurait avantage à bien cerner les politiques de la CAQ et à remettre en question cette apparente originalité qui n’est que le prolongement des politiques du gouvernement précédent. Si d’anciens caquistes comme les Barrette, Anglade et Proulx sont à l’aise dans le gouvernement Couillard, c’est peut-être que ces derniers n’étaient que des libéraux pressés.