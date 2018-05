Montréal territoire autochtone ou mohawk?

J’ai été surpris d’apprendre, à la lecture de la lettre de monsieur Luc-Normand Tellier publiée dans Le Devoir du 23 mai, que, lors de la cérémonie du 17 mai, commémorant la fondation de Ville-Marie, une représentante des Mohawks de Kahnawake avait souhaité aux participants la bienvenue en territoire mohawk. La nouvelle administration de la Ville de Montréal avait pourtant fait un pas dans la bonne direction en remplaçant la formule « territoire mohawk non cédé » par l’expression plus neutre « territoire autochtone non cédé ».

En effet, nous savons que toutes les Amériques étaient habitées lors de l’arrivée des Européens et que, dans le Québec d’aujourd’hui, seuls les territoires visés par la Convention de la baie James ont été cédés. Cette formule n’enlève rien aux Mohawks, qui considèrent l’île de Montréal comme la partie septentrionale de leur territoire, ni aux Anishnabés, qui y voient l’extrémité sud de leur territoire.

Quant aux Iroquoiens rencontrés par Cartier en 1534-1535, tant les Mohawks que les Wendats s’en réclament. Je pense que cette question, de même que celle de leur disparition, ne sera jamais tranchée : la nation québécoise et les nations autochtones devront apprendre à vivre en paix malgré cette importante contradiction quant à l’identité des hôtes de Cartier et le mystère qui entoure leur disparition. À mon avis, l’histoire de chacune des nations concernées devrait faire état de la position des autres sur ces éléments ; cette simple reconnaissance de la légitimité de points de vue opposés et contestés serait un pas dans la bonne direction, vers une réconciliation qui exclut une seule vérité en matière historique.