REM: l’enfer qui nous attend

On peut bien comprendre la frustration et la déprime des usagers du train de Deux-Montagnes (Le Devoir, 18 mai). Et non seulement les navetteurs feront face à des années de trajets interminables, mais à la fin, aux heures de pointe, ils ne profiteront que d’un service guère mieux que celui d’aujourd’hui. Tout cela afin d’offrir un service ferroviaire à l’aéroport Trudeau.

Mais ce dont on n’a pas encore de nouvelles, c’est l’impact que la fermeture du tunnel sous le mont Royal aura sur l’ensemble des navetteurs provenant du nord vers le centre-ville. Chaque matin, 14 000 usagers du train, presque l’équivalent de la capacité d’une autoroute, devront trouver un autre mode de transport. Aucune solution de rechange ne pourra éviter une hausse importante de la congestion, soit sur la ligne orange, soit sur les routes, touchant tout le monde.

Au cours des derniers mois, nous avons eu une série de mauvaises surprises : fermeture du tunnel, hausse de taxes municipales et disparition de services de bus concurrentiels. Quelle sera la prochaine ? Une nouvelle prévision des coûts d’investissement à cause des modifications au projet initial et des trains supplémentaires requis ? Une augmentation des tarifs de transport collectif pour récupérer les déficits du REM ?

Il est sûrement temps qu’on suspende les travaux, au moins sur la ligne Deux-Montagnes. Ainsi, on pourrait évaluer le projet froidement en tenant compte de tous les nouveaux éléments qui se révèlent.