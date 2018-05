Des énergumènes payés par le SCRS?

Les temps sont durs pour l’image du nationalisme québécois. Il y a d’abord ces gens tout de noir vêtus qui jurent n’avoir rien contre les immigrants, mais qui n’hésitent pas à faire des heures de route pour aller agiter des drapeaux du Québec et des patriotes sur le chemin Roxham. Puis, il y a ces têtes brûlées, niant être d’extrême droite bien que prônant la « remigration » des nouveaux arrivants, qui envahissent agressivement une salle de rédaction en arborant un masque fleurdelisé. Comment les jeunes millénariaux, qu’on prend pour des valises en leur servant des positions aussi incohérentes et rebutantes, peuvent-ils faire autrement que de conclure que tous les militants s’identifiant comme « nationalistes » sont de parfaits abrutis ?

Le spectacle de ces groupuscules est si navrant qu’on en est à se demander si leur but n’est pas justement celui-là : disqualifier tout symbole national québécois et tout discours faisant appel à la nation québécoise. Compte tenu des antécédents en la matière, d’aucuns se demanderont combien de ces énergumènes sont sur la liste de paie du Service canadien de renseignement de sécurité, le fameux SCRS.

Justement, sacrifiant un resplendissant lundi aussi férié qu’ensoleillé, je me suis rendu à la marche organisée par le Réseau Cap sur l’indépendance pour la Journée nationale des patriotes. Une foule bigarrée arborant bannières et drapeaux parcourait sagement les rues du centre-ville tandis que, mégaphone en main, un jeune organisateur nous proposait des slogans indépendantistes. « So-li-da-ri-té avec les Ca-ta-lans ! », lançait-il avec cadence aux marcheurs qui répétaient avec rythme et discipline. « Mon-tré-al en fran-çais ! », scandait-il avant que la foule y fasse écho. Mais quelques enthousiastes se permettaient parfois de se substituer à l’animateur en lançant, par exemple, un tonitruant « In-dé-pen-dance ! », histoire de s’offrir le plaisir d’entendre la foule y répondre. Puis, sous l’oeil des caméras des reporters à l’affût de la moindre anicroche, il y eut ce quidam qui tenta sa chance en hurlant son « Viiii-ve le F-L-Q ! » Mais à l’invitation de répéter ce slogan-là, la foule — dont je suis très fier — fit plutôt entendre un long silence. Sans doute les autres participants avaient-ils tiré la même conclusion que moi : « Tiens, c’est donc lui, notre infiltrateur du SCRS… »