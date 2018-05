Un «scoop» pour Luck Mervil

Cher Luck Mervil,

J’ai toujours admiré l’artiste que vous êtes. Je garde un souvenir ému de votre rôle de Clopin dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Et je continuais d’écouter jusqu’ici avec bonheur l’album Ti Peyi a, un bijou en son genre. Mais depuis la vidéo « Les mots dits » que vous avez diffusée sur YouTube hier, j’ai perdu toute envie de vous écouter. Parce que vous insistez une fois de plus sur les dix-sept ans « et demi » de la femme que vous avez abusée. Parce que vous vous posez en victime (des médias, notamment) et que cette victimisation discrédite l’auteur de la chanson Le goût des jeunes filles que vous êtes aussi et donne à croire que vous n’avez toujours pas réalisé la gravité de l’acte pour lequel vous avez plaidé coupable. Parce que cette vidéo — qui ressemble à une tentative désespérée de réhabiliter votre image — constitue un double affront, d’autant que vous l’annoncez comme la première d’une série à venir… Mauvais goût, bonjour ?

Se garder une petite gêne — à défaut de garder le silence — aurait été, dans les circonstances où vous n’avez pas encore commencé à purger votre peine, la moindre des élégances. Mais peut-être êtes-vous incapable d’une telle grâce et que ceci explique cela. Quoi qu’il en soit, je vous annonce officiellement que nous sommes maintenant entrés dans une toute nouvelle ère qu’on appelle « post-#MeToo » et que cette nouvelle ère (ce nouvel air ?) invite les hommes et femmes du monde entier à se regarder et à repenser leurs rôles respectifs dans nos sociétés qui sont depuis toujours fondées sur des rapports de pouvoir et de domination.

Je n’ai aucun doute que vous puissiez un jour participer vous aussi à ce grand mouvement, mais d’ici là, je sors définitivement votre nom de ma playlist.