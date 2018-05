Place à une commission Parent 2.0

Au temps du département de l’Instruction publique de la province de Québec, 80 % de la population habitait les régions. Le cheval était la source motrice. Pour instruire la population, il fallait un système décentralisé basé sur la présence de commissaires qui voyaient à la construction de l’école de rang, à l’engagement d’une personne suffisamment instruite pour agir comme « maîtresse » d’école, à lui fournir un logement au-dessus de la classe ou chez un cultivateur et à la payer « pas trop cher ». Les écoliers marchaient jusqu’à l’école.

Ce temps est révolu.

Les Québécois sont maintenant citadins à environ 80 %, les communications sont instantanées, les bâtiments scolaires ont des dimensions importantes et les écoliers ne marchent plus jusqu’à l’école. Les enseignants sont bien formés et peuvent profiter des avancées technologiques.

Le monde a tellement changé qu’il s’impose pour l’État de voir à ce que le système scolaire reflète ces changements. Pour cela, il convient de dépolitiser le sujet en instituant une commission Parent 2.0 constituée d’experts indépendants pour faire le tour de la question et proposer un modèle sans doute très différent de la situation actuelle. Les palabres ont vécu, passons à l’action.