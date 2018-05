Je ne pense pas me faire beaucoup d’amis avec ce texte mais je pense sincèrement qu’on ne paie pas assez de taxes sur l’essence.

Plusieurs médias ont commenté les hausses du prix de l’essence en insistant sur le fort pourcentage de taxes incluses dans ce produit et en suggérant que les gouvernements devraient réduire ces taxes pour soulager les consommateurs face à ces fortes hausses. Mais un principe d’économie élémentaire devrait nous guider, celui de l’offre et de la demande. Face à des hausses de prix d’un produit essentiel, il faut réagir en diminuant la consommation et non en détournant nos autres ressources. Pour atteindre ce but, c’est une taxe ascenseur qui serait utile beaucoup plus qu’une baisse de taxes. Quand les pétrolières nous imposent une hausse de 10¢ le litre le mercredi soir, pensez-vous que j’ai le goût de demander à mon gouvernement de les subventionner pour qu’ils ajoutent ces 10¢ intégralement dans leurs profits ? Ce ne sont pas les pétrolières qui mettent des milliards chaque année dans l’entretien de nos routes.

Peut-être serait-il temps plutôt de se poser la question si on a vraiment besoin de se balader en camionnette ou en SUV plutôt qu’en sous-compacte. Une telle décision peut avoir un impact positif permanent sur nos finances, alors qu’une baisse de taxes ne ferait qu’enrichir les pétrolières.