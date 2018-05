Le prince Harry, descendant de Victoria

Le 21 mai dernier, 13 heures, je me réjouissais d’entendre les slogans antimonarchistes qui fusaient au départ de la Marche des Patriotes… Place du Canada ! Moi aussi, j’en ai marre d’avoir comme chef d’État une reine qui, en plus, est étrangère !

Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, deux jours plus tôt, à l’aube, j’étais devant la télévision pour voir le mariage de Harry, descendant de la reine Victoria. Eh non, nul besoin d’avoir une couronne en or tatouée sur le coeur pour s’amuser devant le spectacle qui se déroulait devant nos yeux.

J’imagine que beaucoup de gens sont comme moi. On regarde ce genre d’événement comme on reluque les Oscar ou, plus près de nous, le Gala Artis. Ce qui nous attire, ce sont les vedettes et, surtout, leur tenue vestimentaire. Ça va un peu comme suit. Sapristi ! Oprah et Serena portent-elles la même robe ? Comme d’habitude, Charlie, ex-époux de Lady Didi, a l’air d’un chien battu. Arrive-t-il à « Poche » Spice de sourire ? Peut-être qu’elle n’a pas de dents ! Amal en jaune McDo est pas mal chic, mais George n’a pas mis de queue de pie. Vachement mignons, les deux p’tits Mulroney ! Bravo ! La mariée a évité le style chou à la crème.

Ouache ! Il y a plein de crottes de cheval dans les rues de Windsor ! Hum ! Ça pue, tout ça…