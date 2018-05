Jugement douteux

Comme beaucoup, je croyais Alexandre Taillefer plus intelligent que la moyenne, mais à l’entendre affirmer sans rire que le PLQ est un parti progressiste, je doute de cette intelligence. Mais lui me le rend bien : il ne doit pas me penser très intelligent pour tenter de me faire croire que Philippe Couillard, qui a tant sabré les services d’aide aux plus vulnérables, est pétri de justice sociale. Il faut dire qu’il y a longtemps que l’expression « valeurs libérales » me fait sourire. Les militants libéraux me semblent avoir davantage d’intérêts que de valeurs.