Se débarrasser des commissions scolaires

On pourrait crier haut et fort qu’il faut améliorer la démocratie du vote scolaire et augmenter le taux de participation aux élections, je n’y crois pas. Les électeurs ne sont pas dupes et d’élection en élection, ils le prouvent clairement en n’allant pas voter. Mais la CAQ a-t-elle changé d’opinion sur le sujet ? Il me semble que l’on en entend moins parler alors que ce parti se dirige vraisemblablement vers une victoire le 1er octobre. Monsieur Legault, où sont vos discours d’antan sur le bilan peu reluisant d’une éducation gérée par les commissions scolaires ?

On en a assez entendu des vertes et des pas mûres : des voyages de réunions ou de supposés stages des commissaires dans des paradis-soleil, des budgets non pas dévolus aux écoles et aux élèves, mais aux gestionnaires de ces grosses machines encombrantes. De plus, ne faut-il pas voir là l’une des causes du sombre bilan des décrochages scolaires des étudiants et des enseignants, du piètre résultat des bulletins scolaires, des casse-tête à trouver des professeurs suppléants, de l’ignorance crasse des jeunes de leur langue et de la littérature, de leur peu de motivation pour la lecture, la persévérance, la réussite, etc. ? Et que dire de l’image ternie au fil des années de cette noble profession qu’est l’enseignement, de sa revalorisation ?

En matière d’Éducation (j’insiste sur le e majuscule), malgré la bonne volonté du jeune ministre, ce gouvernement libéral ne mérite même pas la note de passage et les commissions scolaires, piliers d’un système en déroute, ont déjà prouvé à la population des électeurs (ou des non-votants) qu’elles sont l’image peu reluisante de l’échec.