Tout mon soutien

Je tiens à témoigner mon plus grand soutien à toute l’équipe. Je suis présentement en échange étudiant, en Suisse, et c’est la qualité ainsi que l’indépendance de votre journal qui me permettent de bien rester informé.

Merci énormément, et bonne suite. J’espère que vous allez rapidement vous remettre sur pied !