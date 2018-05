Un peu de mesure

Dans votre édition du mercredi 16 mai, à la page A 6, vous publiez six lettres, toutes dithyrambiques quant à votre capacité à publier votre journal à la suite de l’incendie dont vous fûtes victimes il y a quelques jours. Une lettre en particulier me paraît plutôt étonnante : la lettre « Un souvenir » !

La dame qui l’écrit semble mettre au même niveau dramatique l’explosion du train à Lac-Mégantic et l’incendie survenu sur le toit de l’édifice qui abrite vos locaux, qui au final ne les a quand même pas trop endommagés.

« Tout un exploit », dit-elle, en parlant des prouesses similaires de L’Écho de Frontenac et de votre entreprise pour sortir le journal.

Cette dame a parfaitement raison et le droit de comparer à sa façon ces deux événements. Quant à moi, il me semble qu’il n’y a aucune commune mesure entre les deux. Mais ce qui me dérange le plus est que vous ayez publié cette lettre dans votre journal.

Je me demande comment les citoyens de Lac-Mégantic qui lisent votre journal réagiront à la lecture de cette fameuse lettre. Ils pourront peut-être se demander s’ils doivent rire ou pleurer. Ne pas oublier, quand même, le devoir d’appréciation et de jugement.