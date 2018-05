Quel professionnalisme...

Ce matin, en nous levant, nous étions « résignés » à ne pas recevoir dans notre boîte aux lettres notre journal Le Devoir étant donné ce que nous avions vu et entendu de Brian Myles hier au soir aux nouvelles… Quelle heureuse surprise d’y mettre la main et surtout l’oeil tôt ce matin même !

Nous tenons à féliciter Brian Myles et toute son équipe pour cet élan de grande générosité et surtout de courage en dépit de vos nouvelles conditions et lieu de travail ! Quel exemple de professionnalisme responsable donnez-vous à notre société! Une raison de plus pour soutenir Le Devoir et toute son équipe de « valeureux combattants ». Nous apprécions également l’élan de solidarité que l’incendie a suscité. Nous serons toujours là pour vous soutenir, nous tenions à vous exprimer toute notre sympathie.