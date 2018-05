Un parti devenu l’ombre de lui-même

Le Parti libéral du Québec aurait besoin d’une cuisante défaite électorale. Pour son bien et celui du Québec. Le parti n’est plus que l’ombre de ce qu’il était. Si jamais il était réélu en octobre, ce serait davantage par accident — la division des votes d’opposition en part égales — que par enthousiasme de la population.

Le fait que cette formation ne recueille que 16 % des votes chez les francophones est symbolique. Cinq francophones sur six ne se reconnaissent plus chez les libéraux. Et pour cause ! Un premier ministre qui sermonne la majorité, l’accuse d’intolérance, elle qui veut défendre sa langue et son identité… La ministre Weil qui n’aurait aucune objection à accueillir une intégriste religieuse dans son cabinet, etc.

Le parti est en rupture avec son passé glorieux. Ces libéraux qui tenaient tête à Duplessis avant de lancer la Révolution tranquille. Ils ont instauré l’assurance maladie, construit la Baie-James… Les libéraux de Philippe Couillard ont sabré les écoles et les services de santé. Ils ne défendent plus l’identité québécoise et se fichent complètement de l’état du français. Leur cafouillage dans le dossier des accommodements religieux est lamentable.

Passage obligé : un retour dans l’opposition, un nouveau chef, le départ de la vieille garde de Jean Charest. L’apport de sang neuf aidera le parti à se ressourcer et à renouer avec ses racines progressistes. Et que diriez-vous de Dominique Anglade comme chef de l’opposition officielle pour affronter François Legault ?