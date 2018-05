Lexus ici, Yaris ailleurs

Le 2 mai dernier, l’Institut économique de Montréal se portait à la défense des fournisseurs de services mobiles : si la facture cellulaire est si élevée au Canada, c’est parce que les usagers bénéficient d’un service de niveau « Lexus » alors que d’autres pays fournissent plutôt un service de niveau « Yaris ».

Eh bien, ma Yaris me fournit actuellement 1000 minutes, 1000 textos et 6 gigaoctets de données par mois, en plus des services de base comme la boîte vocale, le tout pour 12 euros (environ 18 $). En plus, mon forfait me permet d’utiliser mes minutes et mes données dans les 28 pays de l’Union européenne, ce qui est bien commode lorsque l’on se trouve en déplacement (que ferait-on sans Google Maps !). Continuez de vous promener en Lexus : je garde ma Yaris !