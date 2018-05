Pas à la hauteur

À la suite du récent jugement rendu dans l’affaire du Faubourg Contrecoeur, MM. Lisée et Khadir n’ont pas été à la hauteur ; ils ont pris la voie populiste en laissant clairement entendre que, malgré la décision judiciaire, les accusés étaient de fait coupables. La population, grandement influencée par les médias et la commission Charbonneau (un grand spectacle), était venue à la conclusion que les accusés étaient coupables. Comme elle croit maintenant que les Bibeau et Charest ont également commis des actes criminels.

Dans toutes ces affaires, les médias ont une grande part de responsabilité, oubliant que par leurs dires et insinuations, ils portent atteinte à des réputations et ils minent le système de justice. Une émission comme Enquête aurait auprès de la population plus de crédibilité qu’une cour de justice ! Il me semble plus qu’important que les médias fassent leur autocritique en ce domaine. Mais je ne me fais pas ici d’illusions.

Quant aux politiciens, ils devraient appuyer sans réserve la mission des tribunaux, soit de défendre la justice et l’État de droit. Et ceci, pour le plus grand bien de notre démocratie. Quant à l’UPAC et au DPCP, ils devraient sérieusement se questionner sur leurs méthodes de travail.