Propos d’Amir Khadir: Gérald Godin aurait pleuré

Je partage les nombreux éloges rendus à Amir Khadir, cofondateur de Québec solidaire, alors qu’il annonçait qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections. Il sera certainement difficile de retrouver une voix aussi forte en faveur d’une plus grande justice sociale et capable d’exprimer avec éloquence son opposition et son indignation à l’égard des possédants qui s’enrichissent aux dépens d’une majorité de la population. Mais, comme il l’a affirmé, il quitte l’Assemblée nationale mais pas la politique. On peut donc penser qu’on entendra encore sa voix.

Malheureusement, en tant que militante de longue date pour l’indépendance du Québec, j’ai été estomaquée d’entendre monsieur Khadir critiquer très durement le Parti québécois lors de ses entrevues à la télévision. Il nie ainsi complètement les avancées sociales réalisées grâce au PQ. Je trouve cela indigne du cofondateur d’un parti qui se dit indépendantiste. Amir Khadir traite le PQ comme s’il était le principal ennemi à combattre. À croire que monsieur Khadir a davantage d’affinités avec les partis fédéralistes.