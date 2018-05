Ces jours-ci, promesses électorales obligent, on peut lire de nombreux commentaires et analyses à propos de la « mobilité », parmi lesquels la congestion automobile constitue l’un des thèmes récurrents. Il est consternant de voir que la majorité des suggestions proposées, que ce soit par des « experts » ou par de simples citoyens, renvoie à des solutions qui consistent à faire payer cet automobiliste dont on ne veut plus, de manière à le convaincre d’utiliser sa voiture moins souvent.

Dans l’ordre des solutions proposées afin de résoudre des problèmes sociaux, qu’il s’agisse de congestion routière ou de tout autre chose, il semble en effet que les moyens dont nous disposions pour venir à bout de ces difficultés soient toujours régressifs. En l’occurrence, qu’il s’agisse d’installer des péages sur les routes ou de taxer l’essence davantage (ou l’achat, ou encore l’usage du véhicule, peu importe), le résultat sera le même : le riche s’accommodera aisément de telles mesures et c’est le moins nanti qui fera les frais (c’est le cas de le dire) de leur instauration.

Qui plus est, si jamais on allait de l’avant avec, par exemple, les péages autoroutiers, le riche aurait, du coup, des voies moins congestionnées pour faire rouler ses imposants VUS, alors que le pauvre devrait y penser à deux fois avant de sortir de chez lui.

Pourrions-nous, pour une fois, prendre le problème par le bon bout et faire preuve d’un peu plus d’imagination ?