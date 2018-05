Gouverner aujourd’hui

Pour qui suit un tant soit peu l’actualité politique, force est de constater l’omniprésence des communications dans la sphère politique. Comme si gouverner devient maintenant communiquer : déclarations d’intention, réactions, opinions prennent pratiquement toute la place. Gouverner est devenu une guerre de perceptions que se livrent les partis politiques dans l’espace public.

Où sont rendus les projets précis visant le bien commun et comportant des échéanciers précis et des moyens appropriés pour les réaliser comme en environnement, en fiscalité, en éducation ou en santé ? Des faveurs très concrètes sont fournies souvent très rapidement à divers intérêts privés (transfert d’effectifs publics dans les cliniques privées, cession de Bombardier à Airbus, salaire des médecins, etc.) alors que des projets touchant l’ensemble de la société sont souvent au point mort (fiscalité municipale restreinte, sous-effectifs des infirmières, retard dans la protection des zones sensibles, etc.).

Cette perte de la dimension « noble » de la politique, soit agir concrètement pour le bien-être de l’ensemble de la société, ce qu’on appelle le bien commun, est une tare de l’époque présente. À cet égard, le rôle des médias est essentiel pour « braquer le projecteur » sur l’agir et non sur la communication. Sinon, celui qui fait la déclaration la plus « sensationnelle » occupera l’espace médiatique qui, ensuite, donnera la place à la réaction de l’autre partie, dans un va-et-vient continuel, sans conséquence vraiment positive pour le bien commun.