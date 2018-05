L’exemple des transports à Singapour

Lors d’un récent voyage, j’ai pu constater comment un gouvernement peut prendre des mesures s’attaquant directement à la réduction du transport automobile. Ainsi, à Singapour, il existe un nombre fixe de permis d’immatriculation. Au terme des 10 ans de la durée d’un permis, celui-ci est remis aux enchères par le gouvernement. Actuellement, on peut payer 50 000 $ pour obtenir un permis. Ensuite, l’achat d’un véhicule est taxé à 100 %. Enfin, chaque véhicule est équipé d’un appareil qui est détecté par de nombreux systèmes de péages automatisés répartis dans l’île ; plus vous utilisez votre véhicule, plus vous payez. Il faut donc un revenu très élevé pour posséder une voiture.

Parallèlement à ces mesures, un vaste système de transport en commun a été développé (métro et bus) et un impressionnant parc de vélos libre-service est en place. Résultat : rare congestion routière, faible besoin de développement de nouvelles infrastructures routières, pollution mieux contrôlée.

Bien sûr, le Québec n’est pas un territoire comparable à celui de Singapour et restreindre l’usage des automobiles aux plus nantis n’est peut-être pas la meilleure voie. Cette comparaison permet tout de même de remettre en question la faiblesse de notre récente politique de mobilité durable à l’égard du transport automobile individuel.