Desjardins, bougie d’allumage de l’économie dans nos régions

Plusieurs caisses Desjardins à travers le Québec ont récemment annoncé des modifications à leur réseau de distribution. J’ai eu l’occasion de lire de nombreuses lettres ouvertes et commentaires sur les réseaux sociaux de membres qui pourfendaient leur coopérative de services financiers et déchiraient leur chemise sur la place publique, au nom de la dévitalisation des régions, dont la cause n’est rien de moins que le Mouvement Desjardins dans son ensemble.

À titre de dirigeant élu d’une caisse Desjardins, je me suis senti interpellé. C’est en réalité tout le contraire. Le Mouvement Desjardins est l’une des seules institutions financières qui contribuent quotidiennement au développement social, économique et culturel de nos régions à travers le Québec.

Desjardins est la bougie d’allumage de nombreux projets qui contribuent à augmenter le dynamisme économique des régions du Québec. Il suffit de voir les projets destinés au développement de nouvelles entreprises qui sont soutenus par notre grand mouvement coopératif. Le Fonds de 100 millions, mis sur pied par M. Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins, en novembre 2016 est un bon exemple du souffle que Desjardins souhaite donner aux régions afin de leur permettre d’atteindre leurs ambitions de développement. Il suffit aussi de se promener à travers le Québec pour constater à quel point la présence de Desjardins est forte, que ce soit par les logos dans les arénas, sur les programmes des festivals, dans les maisons des jeunes et la majorité des organismes communautaires. La présence de Desjardins ne se résume pas à des points de service sous-utilisés qui demeurent accessibles, mais plutôt à un appui à des projets dont les communautés ont le plus besoin.

La dynamique économique a changé et les membres des caisses ont changé également, c’est ainsi et Desjardins n’a d’autres choix que de s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation de ses membres.