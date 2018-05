Ouellet gagne du temps

Le récent conseil général du Bloc québécois à Drummondville n’aura pas permis à Mme Martine Ouellet, la chef, de semer l’harmonie en calmant les eaux troubles. De vives tensions persistent encore au sein des troupes et d’autres apparaîtront selon ce que la chef décidera. Décidément, l’unité au Bloc demeure un rêve lointain, pour ne pas dire inapprochable.

Mme Ouellet, devant un désintérêt mesuré et de farouches oppositions, devrait partir plutôt que diriger un parti visiblement brisé, divisé, déstabilisé et qui titube. Le Bloc québécois, très affaibli, fait présentement face à son destin. Ce parti doit examiner la situation en profondeur, c’est-à-dire là où se situe le malaise. Mme Ouellet n’a rien réglé jusqu’à maintenant et cela ne va pas en s’améliorant, au contraire.

Un parti qui aspire aux grands honneurs doit afficher un visage uni, fort et décidé. Martine, sans pédagogie d’approche, n’avait pas ces ingrédients dans sa besace, elle ne fait que gagner du temps.