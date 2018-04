Contre un scrutin proportionnel

Je m’oppose à la présence du Parti québécois dans une coalition rétrograde et réactionnaire d’appui à un scrutin partiellement proportionnel, donc d’opposition au scrutin actuel que nous connaissons. Selon Le Devoir, le PQ appuierait la proposition que l’élection d’octobre 2018 soit notre dernière élection en vertu des lois actuelles. En effet, tout ajout proportionnel signifierait qu’après une élection, on aurait non pas un gouvernement, mais plutôt une négociation entre partis pour former le gouvernement, comme on le voit présentement en Allemagne et en Italie. Ainsi, un ajout proportionnel dans le vote renforcerait au lieu de le diminuer le rôle des partis politiques.

Étant les heureux héritiers (parfois involontaires) du scrutin britannique où on choisit un gouvernement, nous choisirions d’élire des partis qui, eux, choisiraient le gouvernement. Belle façon illusoire de diminuer les partis ! Belle façon illusoire de promouvoir la démocratie !