Il faut vacciner les enfants

Dans son texte « Vaccination des femmes » (Le Devoir, 25 avril 2018), Pamela Walden-Landry mentionne à juste titre que plus de deux millions de vies sont sauvées chaque année par les vaccins, ce qui améliore la survie infantile et incite les parents à vouloir moins d’enfants. Ce qu’elle aurait pu rajouter, c’est que plus d’un million de vies additionnelles pourraient être sauvées chaque année si on vaccinait les enfants qui ne reçoivent pas tous leurs vaccins.

Le ministre Bill Morneau a annoncé une augmentation de 2 milliards de dollars pour le budget de l’aide étrangère, étalée sur cinq ans. Espérons que les programmes de vaccination recevront une bonne part de cette augmentation !