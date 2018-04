La politique cubaine vue de l’intérieur

En lisant Le Devoir du 24 avril dernier, je suis tombé sur une lettre écrite par M. Marcel Lapointe de Jonquière qui insinuait que les Cubains ne choisissaient pas leurs dirigeants politiques car leur processus était un simulacre électoral.

Au début d’avril, je suis allé à Trinidad et à La Havane dans des casas particulars. Après avoir discuté avec des Cubains de Trinidad, j’ai eu un autre son de cloche qui tranchait avec nos idées habituelles. Ils nous ont expliqué que les Cubains votaient pour élire leurs responsables au niveau des villes et des villages et par la suite les dirigeants élus cheminaient jusqu’à la tête de l’État en étant choisi par les délégués des différentes régions du pays. Je suggère à M. Lapointe comme à tous ceux qui partagent son opinion de voyager, car les voyages forment les opinions. Pour ma part, mon séjour à Cuba fut révélateur. Il m’a donné l’heure juste sur le peuple cubain. Je salue sa dignité et son courage. Depuis mon voyage, je suis critique des opinions erronées véhiculées par nos médias. Le peuple cubain est un rempart contre le bulldozeur de l’individualité.

Ce peuple est bienveillant avec nous et très uni dans une solidarité indéfectible développée à travers ses épreuves.