Le «Saint Jérôme» en région

Le débat sur les tableaux de Chagall et de Jacques-Louis David devient fascinant ! Le Saint Jérôme de Jacques-Louis David devrait se retrouver au Musée des Laurentides, à Saint-Jérôme, au Québec, à mi-chemin entre Ottawa et Québec. Y a-t-il un mécène prêt à faire ce pas d’enrichir nos collections en région, notamment de ce musée réputé qui respire l’avenir et qui est dirigé par une jeune équipe inspirante ?