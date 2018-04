Un drôle de duo

Qu’est-ce qui peut bien expliquer cette apparemment chaude relation entre les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump ? Deux êtres, à première vue, si différents. Le Français, jeune brillant, cultivé, sorti des grandes écoles, de l’ENA, philosophe et banquier. L’Américain, assez âgé, sans grandes études, peu cultivé, rustre et plutôt grossier.

Mais je crois que ce qui les rassemble, c’est, primo, leur parcours atypique pour arriver à leur poste, ne faisant pas partie des cénacles politiques traditionnels et, secundo, ce qui me paraît fort important, leur très gros ego. Macron se compare à Jupiter et Trump affirme qu’il est plus intelligent que quiconque ! Sortira-t-il quelque chose de positif de de cette relation ? Il faut l’espérer, mais j’en doute. Présentement, les deux présidents connaissent de sérieux problèmes dans leur pays. Les taux de satisfaction à leur égard sont peu élevés. Mais qui vivra verra !