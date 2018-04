Nous, les baby-boomers

À celles et ceux qui souhaitent l’indépendance du Québec,

Je veux dire que nous avons en grande partie déserté le rêve de René Lévesque de faire du Québec un pays libre de voter ses propres lois, de percevoir ses propres taxes et impôts et de signer ses propres ententes et traités ; un pays souverain, c’est-à-dire non subordonné à la volonté d’un autre gouvernement. La presque victoire du référendum de 1995, malheureusement trop vite transformée en une défaite avec ses lendemains douloureux, aura fait se désagréger toute cette énergie et cette ferveur indépendantiste qui s’étaient emparées du Québec à l’élection du Parti québécois en 1976.

Il est désolant de constater que le parti des Lévesque, Parizeau, Bouchard, Landry et Marois en soit rendu à cacher son option pour espérer se faire élire en 2018. Il est aussi désolant de constater qu’une leader résolument indépendantiste comme Martine Ouellet, chef du Bloc québécois, fasse l’objet d’une mutinerie orchestrée par la vieille garde de ce parti et soit soumise à de vives critiques de la part de soi-disant indépendantistes qui, ce faisant, cautionnent cette manoeuvre antidémocratique et cette tentative d’assassinat politique.

Martine Ouellet se positionne à l’opposé de cette posture d’attentisme et de démission tranquille qui caractérise le mouvement indépendantiste depuis les vingt dernières années.