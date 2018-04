Se stationner de la bonne façon

Depuis déjà bon nombre d’années, les cours de conduite enseignent aux apprentis conducteurs que la façon la plus sécuritaire de se stationner est en marche arrière. Par contre, est-ce vraiment la manière la plus fréquemment utilisée ? Il est facile d’observer qu’une grande part des individus ayant suivi leurs cours de conduite se stationne en marche avant.

Bien sûr, on pourrait essayer de tous leur faire comprendre que la technique la plus sécuritaire s’effectue à reculons et qu’au final, cela ne prend pas plus de temps que de se stationner par en avant. Cependant, qu’en est-il des lieux comme le stationnement payant près du métro de Longueuil ? Ou lorsqu’une ville tentera à nouveau de faire interdire les stationnements à reculons comme l’avait fait Trois-Rivières ? Ou tout simplement après une grosse épicerie, une session de magasinage efficace ou un achat volumineux dans une quincaillerie ?

Dans ces cas, il est obligatoire ou plus efficace de se stationner par l’avant, mais connaissons-nous suffisamment la technique pour l’exécuter efficacement ? La réponse pour plusieurs est non, puisque nous apprenons que nous ne devrions tout simplement pas nous stationner ainsi. Les cours qu’imposent l’AQTR et la SAAQ ne sont pas adaptés à la réalité et omettent un élément pourtant si simple de la conduite automobile.

Il y a deux options pour remédier à ce problème. La première serait de retirer les interdictions de stationnement à reculons et de réussir à imposer le stationnement en marche arrière à tous les conducteurs automobiles, et ce, même lorsque la situation n’est pas adaptée. La deuxième option serait d’ajouter un segment stationnement en marche avant dans le programme d’enseignement de conduite automobile. Le choix est facile. Faites le bon choix.