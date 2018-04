Retour à la jungle

Sachons exprimer toute notre gratitude envers la nouvelle recrue de la CAQ, Youri Chassin, qui n’y est pas allé par quatre chemins, dévoilant clairement ce qui s’avérerait être les fondements idéologiques du parti dirigé par François Legault, prudemment gardés sous le boisseau ces derniers mois, à l’approche des prochaines élections.

Retenons tout particulièrement les commentaires plutôt curieux de M. Chassin sur la notion de bien commun qui, selon lui, ne serait qu’une vue de l’esprit. Ainsi devrait-on concevoir comme ne possédant aucune vocation publique des services tels que les forces armées ou policières, les programmes de pension et de sécurité du revenu, ainsi que les systèmes de santé et d’éducation, pour ne nommer que quelques-uns des biens publics grâce auxquels la liberté et la sécurité des citoyens sont effectivement et communément assurées.

Il est donc à la fois éloquent et inquiétant qu’une formation politique aux portes du pouvoir fasse aussi bon ménage avec ce genre de radicalisme idéologique libertarien tout en s’érigeant, sans rire, comme étant la voie du « changement ». Souhaitons donc que l’électorat québécois jette un sobre second regard sur l’option politique proposée par François Legault, dont le jupon dépassant nous esquisse, de plus en plus, un consternant retour à une jungle que l’on croyait révolue.