Une dérive décevante du Barreau

Navrante démarche que celle annoncée plus tôt cette semaine par le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal. Cela heurte le bon sens, tant sur le plan des prémisses que sur celui de la finalité recherchée. Pourquoi s’étonner du fait que le seul État francophone d’Amérique adopte ses lois en français, et dans quel but contester ce fait ? Que cherche-t-on à affirmer ?

Cette entreprise n’est aucunement en phase avec la protection du public, mais plutôt avec la promotion du bilinguisme institutionnel québécois et la négation de notre spécificité.

Déçu que mon ordre entame cette triste démarche en mon nom.