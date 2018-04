Le voile pour une policière: la terre tremble au Québec

Il est drôle de voir la réaction viscérale des Québécois devant un danger imminent dans leur société qui est de croiser une policière avec un voile sous sa casquette. Une telle réaction est beaucoup plus celle de gens qui répugnent à la religion islamique que la crainte que la policière fasse mal son travail.

Vous pensez qu’avant de donner une contravention, elle demandera au citoyen s’il est musulman puis approfondira en lui demandant s’il est un bon pratiquant ? Et si la personne interpellée est une femme voilée, elle aura automatiquement un passe-droit ?

Penser comme cela reviendrait à dire que les policiers n’ont aucune éthique et que leur jugement est constamment faussé par leurs caractéristiques personnelles. Les Noirs font des passe-droits aux Noirs alors que les Blancs sont plus sévères avec les gens de couleur. Les policiers feraient l’inventaire des caractéristiques du citoyen devant eux avant de décider de l’imposition d’une contravention.

Il est facile de penser à des règles générales souhaitables dans une société. Le problème est que les individus ont des droits personnels qui ne cadrent pas nécessairement avec l’idée qu’on se fait par exemple de l’image d’un policier. On demande à une personne de garder sa religion dans la sphère privée et de ne pas l’afficher dans son travail. Quand on n’a aucune croyance, il semble facile d’imposer aux autres de cacher les siennes. Mais tous ont des convictions, une éthique personnelle et des positions idéologiques. Si on leur dit qu’une fois qu’ils reçoivent un salaire, ils doivent répondre aux ordres et laisser tout le reste à la maison, c’est comme ça qu’on construirait une belle société ? Le droit à la religion n’est pas un intrus parmi les autres droits, mais, pour un non-croyant, il semble l’être.