La vérité du politique: le mensonge

On doit saluer le nouveau politicien Vincent Marissal de nous rappeler (sans le vouloir) que la vérité de la politique, c’est le mensonge. En effet, le premier geste qui a suivi sa mutation de journaliste à politicien a été de mentir… Parions que la seconde étape de son parcours sera de produire des sophismes, comme l’a encore fait son collègue Gabriel-Nadeau Dubois qui, prenant sa défense, affirmait que « c’est normal de se poser des questions » et que ce qui compte, « c’est la décision qu’on prend ». L’honnêteté intellectuelle exige plutôt que, quand on se fait poser des questions, on fournisse de vraies réponses ! Prendre des décisions n’est pas répondre à des questions…