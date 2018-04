Je suggère à tous ceux et celles qui prônent le multiculturalisme de lire l’excellent article du Devoir « L’homme qui tutoie l’islam » (9 avril).

Mais en particulier, j’espère de tout coeur que Valérie Plante et son équipe prendront le temps de lire ce qu’a vécu Karim Akouche, l’auteur de Lettre à un soldat d’Allah. Mme Plante fait preuve d’une naïveté indigne de son rôle et surtout d’une ignorance fondamentale des enjeux reliés à l’islamisme lorsqu’elle propose que le SPVM accepte que ses membres puissent porter le voile, la kippa ou le turban. Ouverture à la diversité ? Oui, je suis d’accord à 100 %. Ouverture à l’expression de signes religieux pour ceux et celles qui ont des postes d’autorité ? Absolument pas, comme la très grande majorité des Québécois. Mme Plante profite de ce que M. Couillard joue au Ponce Pilate en se lavant les mains de cette question. (Une des raisons, à mon avis, de la montée de la CAQ et de la droite.) Ma lune de miel avec Projet Montréal est bel et bien terminée.