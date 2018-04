Signes religieux: du courage politique

L’éternel dossier du port, ou non, de signes religieux par les représentants de l’État refera surface tant qu’aucun parti au pouvoir n’aura la volonté, sinon le courage, de légiférer de manière enfin claire en cette matière sensible.

L’intérêt électoraliste ayant maintenant priorité sur à peu près tout, on comprend qu’un parti aspirant au pouvoir ou le détenant ne désire pas contrarier son électorat avéré ou potentiel. Il tombe pourtant sous le sens que la seule solution envisageable est l’adoption de balises et de cadres réglementaires communs auxquels tous les ministères, institutions et organismes pourraient se référer au besoin.