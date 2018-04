Le boycottage comme affirmation civique

Il est plutôt surprenant que, dans notre société actuelle, qui réduit le rôle du citoyen principalement à celui de consommateur, le boycottage et l’appel au boycottage soient si rares dans le débat public.

Pourtant, l’utilisation du boycottage envers certains produits ou certaines entreprises devient alors, pour les citoyens consommateurs, une affirmation civique. En effet, elle permet de promouvoir par exemple la protection de l’environnement, le respect de normes du travail ou la promotion de la justice.

C’est une façon optimale pour les citoyens de se réapproprier, d’une façon libre et active, leur rôle de consommateur. Avec le soutien des médias pour connaître les situations problématiques d’exploitation nocive des territoires ou des personnes, et avec leur implication dans l’appel au boycottage, la société civile retrouverait un pouvoir réel d’influence qui redonnerait ses lettres de noblesse à la consommation. Et il est pertinent de rappeler qu’au siècle précédent, le boycottage était plus présent alors que la consommation était nettement moindre.