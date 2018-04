Faire place nette d’abord

Martine Ouellet suggère de refonder intellectuellement le Bloc québécois, dont elle est la chef. Son projet de programme, qu’elle a réchappé de sa campagne à la chefferie du Parti québécois (à l’issue de laquelle, rappelons-le, elle a été battue à plate couture en 2016), comprend la constitution d’un Québec souverain. Comme si, grand dieu, l’indépendance du Québec allait se faire à Ottawa.

Ce programme a été pondu par quatre personnes : André Binette, Pierre Dubuc, Denis Monière et Gilbert Paquette, à savoir des caribous atteints de la « référendite aiguë », qui, faute de convaincre le PQ de leurs idées, ont décidé d’investir le Bloc. Nous n’avons pas besoin d’un Bloc caribou à Ottawa, mais d’un Bloc avenant qui pourra s’entendre avec tous les souverainistes du Québec. Tant que la chef actuelle sera en poste, le Bloc n’arrivera à rien de bon. Elle fera tout pour que le chaos actuel perdure et pour toucher sa double paie (120 000 $ de Québec et 95 000 $ du Bloc). Une fois que les membres du Bloc auront fait place nette lors des référendums prévus les 1er et 2 juin prochains, ils pourront s’asseoir, se trouver une équipe dirigeante vraiment représentative, donner un nouveau souffle au Bloc et préparer les élections de 2019.