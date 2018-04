Champagne, Monsieur Higelin!

L’enfanteur d’Arthur H qui faisait de la musique avec ses poèmes, le brûleur de planches qui décochait ses flèches inspirées, l’homme qui décrochait des étoiles et les partageait avec nous, a fini par en devenir une. Je me souviens de l’avoir vu au Spectrum, il était tout simplement grandiose. Après l’entracte, il était revenu dans la salle, cigarette à la main (!), et s’était faufilé entre les tables en improvisant un long poème qu’il récitait en regardant les spectateurs un à un dans les yeux. Puis, à la surprise générale, celui que Diane Dufresne avait choisi pour partager sa démesure au Stade olympique, était littéralement grimpé au plafond avec son micro en s’agrippant aux structures, le long des murs. C’était un poète à l’état pur, ce Higelin. Un homme que je n’aurais pas voulu suivre dans la vie. Mais quel artiste !