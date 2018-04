La stratégie martiale de Québec solidaire

Il y a 21 circonscriptions détenues par le Parti libéral sur l’île de Montréal, contre seulement quatre par le Parti québécois, et c’est dans l’une de ces dernières, Rosemont, que Québec solidaire (QS) envoie sa vedette, Vincent Marissal, pour affronter le chef péquiste, Jean-François Lisée. Il n’y a plus de doute possible : QS a déclaré la guerre au Parti québécois.

Si un doux rêveur idéaliste croyait encore possible une quelconque convergence d’ici les élections entre les deux partis afin de contenir la droite fédéraliste, il peut maintenant se réveiller.

J’ai toujours cru que Marissal était anti-péquiste et fédéraliste ; j’en ai la conviction aujourd’hui.