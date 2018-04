Un dépotoir nommé Montréal!

Chers touristes, croyez-le ou non, une agglomération de près de deux millions d’habitants croule sous les déchets. En effet, les trottoirs et les rues de la métropole québécoise, Montréal, sont jonchés de rebuts de toutes sortes. Élastiques bleus des postiers, courroies de plastique des publisacs, verres à café issus de la restauration rapide, cannettes de bière, sacs de plastique, paquets de cigarettes vides et autres détritus qui devraient se retrouver au recyclage ou au dépotoir sont monnaie courante dans les rues de Montréal.

Où est passée la fierté des Montréalais ? Ensevelie sous les déchets ? À quand une véritable politique montréalaise de la propreté de la ville ? Compte tenu de la situation, nous vous conseillons d’autres destinations touristiques plus invitantes pour le regard. Malgré tout, si vous choisissez Montréal comme destination vacances, n’oubliez pas de ramener dans vos valises quelques pittoresques déchets. Souvenirs inoubliables garantis !