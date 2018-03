Qu’en est-il de l’honneur aujourd’hui?

Quand on regarde la vie publique actuelle, principalement la vie politique et médiatique, y retrouve-t-on l’honneur ? Mais qu’est-ce que l’honneur ? Selon le Petit Larousse, l’honneur est « un ensemble de principes qui incitent à mériter l’estime de soi et des autres », et la parole d’honneur « engage la dignité de la personne ».

Avant de faire une déclaration publique, de formuler une opinion ou de fournir une information, les personnes qui animent la vie publique devraient peut-être les faire passer par le filtre de l’honneur, ce qui suppose, selon la philosophe Hannah Arendt, la capacité de dialoguer avec soi-même et de penser. Selon elle, « celui qui ne connaît pas les rapports entre moi et moi-même (au cours desquels nous examinons ce que nous disons et faisons) ne sera pas gêné de se contredire ; cela signifie qu’il ne voudra jamais rendre compte de ce qu’il dit ou fait ».

Les personnes occupant la scène publique auraient avantage à réfléchir à cette phrase d’Hannah Arendt afin, pour certaines, de tenter de retrouver un peu d’honneur.

