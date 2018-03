Le début d’un temps nouveau?

Le mouvement des jeunes américains pour le contrôle des armes à feu est porteur d’un espoir qui étonne et réjouit. Ils réussiront peut-être à faire évoluer une société qui, pour une bonne part, est restée accrochée à une lecture bête et primaire de la Constitution et de ses amendements de 1791. Les politiciens américains auraient d’ailleurs intérêt à méditer une phrase gravée au fronton du palais de justice de Bogotá : « Colombianos las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. » « Colombiens, les armes nous ont donné l’indépendance, mais seules les lois nous donneront la liberté » (Francisco de Paula Santander, 1792-1840, homme d’État colombien).

