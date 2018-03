Dépolitiser le système de santé

À la suite des récents dérapages en santé, il est urgent de DÉPOLITISER la santé. Il est impératif de prendre des décisions basées sur les besoins de la population et non en regard des partis politiques, voire des programmes électoraux ou encore des intérêts corporatistes des différentes fédérations ou des syndicats, et ce, afin d’éviter d’être continuellement dans une nouvelle réforme, car une réforme n’attend pas l’autre en santé avec des résultats souvent mitigés. Le paquebot de la santé est devenu une girouette qui navigue au gré et au bon vouloir du ministre de la Santé, les acteurs sur le terrain n’ayant pas le temps d’assimiler une réforme qu’il y en a une nouvelle.

STOP, c’est la dépression !!! J’en perds mon latin.

Le système de santé a besoin de stabilité et d’une vision à long terme où tous les acteurs, médecins spécialistes, infirmières, médecins, préposés, professionnels de la santé, gestionnaires mais aussi tous les partis politiques confondus sont redevables et doivent « livrer la marchandise » : ce n’est plus un choix, mais une OBLIGATION.

Il est temps de travailler tous ensemble dans le respect mutuel avec comme un objectif commun un système de santé plus convivial, plus efficace, où l’accessibilité aux soins devient une priorité et non une dépense.

La direction du ministère de la Santé devrait avoir un comité permanent qui serait consultatif auprès d’une « équipe ministérielle de la santé ».

Ce comité, de type conseil d’administration, où tous les acteurs de la santé seraient représentés, y compris des représentants de tous les partis politiques, aurait pour mandat d’évaluer les enjeux majeurs à prioriser. La médiatisation des problèmes du système de santé devrait aussi être une source d’informations constructive afin d’améliorer le fonctionnement en ciblant certains problèmes structurels et non constituer une source de négociation ou de dénigrement pour des fins politiques et/ou corporatistes.

Notre système de santé souffre non pas d’un cancer, mais de dépression : il n’a pas besoin de chimiothérapie, mais d’une bonne psychothérapie.

Ensemble, si nous ramons tous dans la même direction, plutôt que chacun pour soi, peut-être verrions-nous la lumière au bout du tunnel. La confiance et le respect entre nous doivent être rebâtis pour atteindre cet idéal : le Québec et les Québécois l’exigent !

Il n’y a pas de solution simple, mais ensemble, c’est possible de faire beaucoup mieux afin d’avoir un système de santé dont nous sommes fiers et qui fera l’envie de tous les autres pays.

