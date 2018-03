Lettres des lecteurs: où sont les femmes?

Je suis une abonnée du Devoir depuis plusieurs années. Je suis très satisfaite de la qualité des articles et des dossiers que j’y trouve. Par contre, depuis le mois de décembre 2017, j’ai systématiquement noté qui est publié dans la section « La parole à nos lecteurs » (peut-être devrait-on féminiser le titre puisque l’inclusion est très d’actualité !) et je constate qu’il y a des hommes, beaucoup d’hommes publiés, mais les femmes… ça se compte sur les 10 doigts !

Le Devoir n’est pas d’emblée responsable de cette situation même s’il n’existe aucune raison de croire non plus que le sexisme soit absent de cette institution. Il semble que les femmes n’écrivent pas autant que les hommes. Si tel est le cas, il faut se demander pourquoi. Les femmes ont souvent la fâcheuse habitude de douter de leur parole et se « retiennent » alors qu’elles ont, comme les hommes, toutes les capacités de s’exprimer. Peu importe si nous craignons que les sujets abordés ne soient pas assez « pour tous » ou pas suffisamment « politique », opinons ! C’est l’ère du dépoussiérage, alors, Mesdames, à nos plumes !



