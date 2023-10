L’antimatière tombe comme la matière

Selon la légende, l’astronome et physicien Galileo Galilei (1564-1642) aurait découvert la nature fondamentale de la chute des corps en laissant tomber des boulets de canon de poids différents du haut de la tour de Pise, tandis qu’un assistant observait le moment où les projectiles touchaient le sol. Toujours selon cette histoire, c’est en constatant que les boulets arrivaient au sol en même temps, peu importe leur masse, que Galilée aurait découvert l’accélération gravitationnelle, qui est indépendante de la masse des objets en chute libre.

Cette histoire est vraisemblablement fausse, ne serait-ce que parce qu’il est très difficile de juger à l’oeil nu du moment où deux objets se déplaçant à grande vitesse en chute libre arrivent au sol et, par conséquent, d’en faire une étude quantitative précise. Selon toute vraisemblance, Galilée aurait plutôt utilisé de longs plans inclinés sur lesquels il faisait rouler des billes de masses différentes pour mesurer leur taux d’accélération et faire sa grande découverte.

Qu’à cela ne tienne, c’est à une expérience en tout point comparable à celle de la tour de Pise que s’est livrée récemment une équipe internationale de physiciens — dont bon nombre de chercheurs canadiens — qui cherchaient à savoir si des atomes d’antimatière subissaient l’attraction gravitationnelle de la Terre de la même façon que des atomes de matière.

Ces antiatomes tomberont-ils dans la même direction et en accélérant de la même manière que des atomes de matière ? Partiront-ils dans une autre direction (vers le haut ?) ou accéléreront-ils à un autre rythme ? Inutile de dire que les réponses à ces questions pourraient avoir des conséquences importantes sur nos théories physiques actuelles et notre compréhension des grandes forces universelles, à commencer par la gravité…

Rappelons que les particules d’antimatière ont les mêmes caractéristiques que des particules de matière, sauf que leur charge électrique (et certaines autres caractéristiques fondamentales, comme le spin) sont de signe opposé : l’antiparticule de l’électron, le positron, a la même masse que l’électron, mais est de charge positive, tandis que l’électron est chargé négativement. Même chose pour l’antiproton, semblable à un proton, mais de charge négative.

Lorsqu’une particule d’antimatière entre en contact avec son pendant matériel, les deux particules se désintègrent en convertissant la somme de leurs masses en énergie (E = mc2) sous forme de rayons gamma. L’Univers tel que nous le connaissons est entièrement constitué de matière, ce qui constitue à ce jour un grand mystère, puisque les lois de la mécanique quantique appliquées au phénomène du Big Bang prédisent la production des deux types de matière en quantités égales…

La propension qu’ont matière et antimatière à s’annihiler au moindre contact explique qu’il soit extrêmement difficile de manipuler de l’antimatière en laboratoire. Heureusement, des systèmes de confinement magnétique ont permis à l’équipe dirigée par le chercheur danois E. K. Anderson de maintenir des atomes d’antihydrogène en suspension dans le vide suffisamment longtemps pour pouvoir juger de la direction de leur chute dans le champ gravitationnel terrestre.

Leur instrument, baptisé ALPHA-g, a été construit dans les laboratoires de l’institut TRIUMF, en Colombie-Britannique, avant d’être expédié à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (autrefois connue sous le nom de Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN) à la frontière franco-suisse. C’est là que l’expérience, dont les chercheurs ont publié les résultats dans la revue Nature du 27 septembre dernier, a eu lieu.

Bonne nouvelle, les antiparticules tombent dans la « bonne » direction, ce qui permet déjà de dire qu’il ne semble pas exister une « antigravité » qui serait associée aux antiparticules. La masse de ces dernières est donc « attirée » par la masse de la Terre de la même manière que la matière ordinaire.

Reste à savoir si les antiparticules accélèrent au même rythme que la matière ordinaire dans le champ gravitationnel terrestre, c’est-à-dire environ 9,8 m/s2. Compte tenu de la très faible masse de ces antiatomes, mesurer leur accélération demeure un énorme défi, qu’entendent bien relever les chercheurs qui continuent à peaufiner leur montage expérimental.

